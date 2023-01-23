『エバニュー 平行連結式スタブロM-H EVERNEW キャンプ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月13日 14時 56分に出品され04月13日 14時 56分に終了予定です。即決価格は8,273円に設定されています。現在738件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー名：エバニュー / EVERNEW
商品名：平行連結式スタブロM-H
メーカー品番：EGA028
JANコード：4934048632724
長さ55cm×幅27.8cm×高さ12.6cm重量：2.6kg材質：レール 鋼板、ブロック 鋼板（ゴム張り）レール：2.5cm間隔調節式角度5段階調節式釘2本付日本製
クオリティの高いものからお求めやすいものまでエバニューの練習用スタブロ
※画像はイメージです。
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¥ 8272
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落札価格8273円
738 入札履歴
終了
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