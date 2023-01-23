『BRIGHTZ クリッパー U71V U72V 後期 メッキドアミラーカバー 【 MIR-SID-320 】 NV100 U71 U72 51564【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 01時 14分に出品され03月27日 01時 14分に終了予定です。即決価格は8,272円に設定されています。現在23件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
同一商品でも様々な名称・通称がありますので、下記に一部を記載させていただきます。
ハウジング ミラーハウジング ドアミラー ドアミラーガーニッシュ ドアミラーカバー ミラーガーニッシュ ミラーカバー サイドミラーガーニッシュ サイドミラーカバー
ミラー メッキ 超鏡面 ドア サイド バック バッグ ガーニッシュ カバー リング リム ベゼル パネル プレート モール フロント
メッキサイドドアミラー メッキサイドドアミラーガーニッシュ メッキサイドドアミラーカバー メッキサイドミラー メッキサイドミラーガーニッシュ メッキサイドミラーカバー メッキドアミラー メッキドアミラーガーニッシュ メッキドアミラーカバー メッキミラーガーニッシュ メッキミラーカバー
サイドドアミラー サイドドアミラーガーニッシュ サイドドアミラーカバー サイドミラー
【商品説明】
2005年12月~2012年1月のU71V U72V 用です。(後期)
サイドアンダーミラーが付いている車両用です。
取り付けは、商品付属の両面テープです。
車両によっては、お客様ご自身で
【当店からの連絡】
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BRIGHTZ インプレッサXV GT3 GT7 メッキドアミラーカバー 【 MIR-SID-237 】 GT T3 T7 3 7 インプレッサ XV
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¥ 8568
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落札価格8272円
23 入札履歴
終了
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