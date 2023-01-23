『DEERC ラジコンカー 6軸ジャイロ搭載 子ども向け ラジコンオートバイ おもちゃ 自動バランス ラジコンバイク 独輪走行可能 スタントRCモーター【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月26日 09時 33分に出品され04月26日 09時 33分に終了予定です。即決価格は8,272円に設定されています。現在11件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【自動的にバランス】倒れない6軸ジャイロが搭載されました。ペアリングができたら、ライダーの頭を抱えてバイクを地面に対して 2 〜 3 秒間垂直にすると、バイクは自動的にバランスを保ちます。二輪はもちろん、独輪走行も可能です。
【独輪走行可能】ワンキーで独輪スタントできます。独輪モードで、前進、後退、左/右に曲がるなどの操作もできます。
【操作時間60分＆USB充電】1200mAh高品質バッテリーを内蔵して、60分間連続使用できます。USB充電対応、ACアダプター、モバイルバッテリーにも充電可能です。
【様々なスタント機能＆2.4GHz制御】ドリフト、独輪走行、180回転などクールな動作が簡単に実現できます。2.4GHzリモコンが付いており、信号の干渉を防ぎ、複数の車両が同時に稼働できます。友達と一緒に、または家族揃って競技しましょう！
【人気ギフト&保証について】 子供に安全、無毒のABS素材で作られています。子供の誕生日、クリスマス、家族活動などの贈り物として理想 的です。弊店は品質
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落札価格8272円
11 入札履歴
終了
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