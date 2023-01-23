『[ジャックバニー] トートバッグ [Drifterコラボ商品] (トラベルタイプ) / ゴルフ / 262-1181220 051_レオパード【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 19時 22分に出品され03月21日 19時 22分に終了予定です。即決価格は8,272円に設定されています。現在612件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
留め具の種類: ファスナー
タテ35cmxヨコ37cmxマチ18cm
ポケットの数:1(外側0/内側1)
重量:380g
持ち手の全長:47cm
ショルダーストラップ付き(全長116cm)
【商品説明】
JACK BUNNY by PEARLY GATES (ジャックバニー バイ パーリーゲイツ) トートバッグ 【Drifter コラボレーション】トラベル トート / 262-1181220
JACK BUNNY (ジャックバニー)よりトラベルトートバッグの登場です。
ファッショナブルでトレンド感のあるレオパード柄で登場したDrifter コラボレーションのトラベルトートバッグに仕上がりました。
ゴルフでの使用はもちろん、レジャーや旅行、タウンユースでも活躍が期待できる使い勝手の良いトラベルトートバッグです。
ジャックバニーらしいポップでお洒落なルックスはゴルフラウンドでも注目の的になること間違いなしです! 。
レオパード柄トラベルトートバッグ
Drifter コラボレーション
軽量で扱いやすいナイロン、ポリエステル素材を採用
タ
【当店からの連絡】
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落札価格8272円
612 入札履歴
終了
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