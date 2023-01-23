『ベルモント(Belmont) アイアン焚火スタンド mini BM-296【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月13日 08時 06分に出品され03月13日 08時 06分に終了予定です。即決価格は8,272円に設定されています。現在772件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ベルモント(Belmont) アイアン焚火スタンド mini BM-296



【商品説明】

・サイズ:54cm×17.5cm×23cm (使用時・最小高さ) / 60cm×17.5cm×28cm (使用時・最大高さ) /46cm×17.5cm×7cm (収納時)

・ナイロン製収納ケース付き

・材質:本体・スタンド(鉄【耐熱塗装】) ， 脚キャップ(PE) ， 収納ケース(ナイロン)

・耐荷重:約20kg

・重量:約1.8kg



【サイズ】

高さ : 8.60 cm

横幅 : 18.80 cm

奥行 : 48.60 cm

重量 : 2.12 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。