『Lensbaby Omni Creative Filter 拡張パック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 07時 58分に出品され04月23日 07時 58分に終了予定です。即決価格は8,272円に設定されています。現在895件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Lensbaby Omni Creative Filter 拡張パック
【商品説明】
・3つのオムニシステムクリスタルフィルターを含む拡張キット。
【サイズ】
高さ : 5.40 cm
横幅 : 16.40 cm
奥行 : 20.20 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8272円
895 入札履歴
終了
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