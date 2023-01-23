『Lensbaby Omni Creative Filter 拡張パック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 07時 58分に出品され04月23日 07時 58分に終了予定です。即決価格は8,272円に設定されています。現在895件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Lensbaby Omni Creative Filter 拡張パック



【商品説明】

・3つのオムニシステムクリスタルフィルターを含む拡張キット。



【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 16.40 cm

奥行 : 20.20 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ Lensbaby

Omni

Creative

Filter

拡張パック