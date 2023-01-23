WOOD WORKS ゴルフクラブスタンド パター５本用 色：ブラウン組立済【年末の贈り物】

商品情報

【商品名】

WOOD WORKS ゴルフクラブスタンド パター５本用 色：ブラウン組立済



【商品説明】

・ゴルフクラブスタンド パター５本用 【カラー・ブラウン】幅395mm 高さ500mm 奥行230mm ※こちらのカラーはブラウンです。(オイルステイン仕上げ) 画像のゴルフクラブ、及びボール等は、撮影用ですので付属致しません。



【サイズ】

高さ : 25.00 cm

横幅 : 40.00 cm

奥行 : 54.00 cm

重量 : 3.32 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。