『アスレタ カフェブラバックパック L サッカー フットサル かばん リュック ブラック 大容量 約35L ATHLETA2019SS 052【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月10日 13時 42分に出品され05月10日 13時 42分に終了予定です。即決価格は8,272円に設定されています。現在793件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アスレタ カフェブラバックパック L サッカー フットサル かばん リュック ブラック 大容量 約35L ATHLETA2019SS 05253L



【商品説明】

・サイズ(縦/横/マチ) F(48/33/18)

・容量 約35L

・素材 本体/ポリエステル100%



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 45.00 cm

奥行 : 59.00 cm

重量 : 980.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。