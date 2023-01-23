『クリスマス 猫 トイレ システム スライド式 大型 おしゃれ メガトレー ネコ カバー トイレ 猫用 猫砂 防臭 猫トイレ ネコトイレ 収納 持ち運び 蓋付き【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 11時 18分に出品され03月23日 11時 18分に終了予定です。即決価格は8,271円に設定されています。現在951件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
シンプルなスクエア型の猫トイレ。
爽やかなミントグリーン、ビビットなオレンジ、シックなグレーの３色でどんなインテリアにも馴染みます。
シンプルで洗練された外観ながら、こだわりの詰まったデザイン！
猫ちゃんとの快適ライフを応援します
カラー
ミントグリーン ／ オレンジ ／ グレー
サイズ
高さ：約37cm
横：約37cm
奥行：約47cm
出入口サイズ
上部：約20cm×26cm
正面（蓋付き部分）：約22cm×31cm
素材
ABS樹脂
modkat モデキャット リユーザブルライナー(3pack) LINER A
¥ 8268
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¥ 8268
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猫 トイレ オープン 猫トイレ本体 猫のトイレ スコップ付き( ホワイト)
¥ 8260
猫 トイレ オープン 猫トイレ本体 猫のトイレ スコップ付き( ホワイト)
¥ 8260
猫トイレ オープン( ホワイト， -)
¥ 8260
落札価格8271円
951 入札履歴
終了
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