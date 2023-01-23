『VITAL AUDIO VAB Pair-3.0m 3MX / 3P(VBP3M3P) バランスケーブル(ペア) VABシリーズ XLR-M【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 14時 11分に出品され03月04日 14時 11分に終了予定です。即決価格は8,271円に設定されています。現在65件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

VITAL AUDIO VAB Pair-3.0m 3MX / 3P(VBP3M3P) バランスケーブル(ペア) VABシリーズ XLR-M



【商品説明】

・4芯構造：ノイズ混入を抑止

・オーディオインターフェイスのアウト～モニタースピーカーのインプットなど主にラインインプット用に使用される、XLR-M(オス) / TRSの組み合わせのケーブル(2本パッケージ)

・シース（外皮）：軟質PVCにより柔軟性があり取り回しがしやすく、さらに強度を保ったケーブル

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・絶縁体：電子照射架橋ポリエチレン素材により耐熱性を獲得

・自宅レコーディング（DTM）の環境に最適なバランスケーブル「VABシリーズ」



【サイズ】

高さ : 3.80 cm

横幅 : 13.60 cm

奥行 : 27.60 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。