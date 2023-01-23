『VITAL AUDIO VAB Pair-3.0m 3MX / 3P(VBP3M3P) バランスケーブル(ペア) VABシリーズ XLR-M【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 14時 11分に出品され03月04日 14時 11分に終了予定です。即決価格は8,271円に設定されています。現在65件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
VITAL AUDIO VAB Pair-3.0m 3MX / 3P(VBP3M3P) バランスケーブル(ペア) VABシリーズ XLR-M
【商品説明】
・4芯構造：ノイズ混入を抑止
・オーディオインターフェイスのアウト～モニタースピーカーのインプットなど主にラインインプット用に使用される、XLR-M(オス) / TRSの組み合わせのケーブル(2本パッケージ)
・シース（外皮）：軟質PVCにより柔軟性があり取り回しがしやすく、さらに強度を保ったケーブル
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・絶縁体：電子照射架橋ポリエチレン素材により耐熱性を獲得
・自宅レコーディング（DTM）の環境に最適なバランスケーブル「VABシリーズ」
【サイズ】
高さ : 3.80 cm
横幅 : 13.60 cm
奥行 : 27.60 cm
重量 : 400.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8271円
65 入札履歴
終了
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