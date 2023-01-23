『DIVOOM ZOOE ズーエ (ピンク) ポータブルスピーカー Bluetoothスピーカー ディブーム【2024年最新】 』はヤフオクでから04月18日 11時 43分に出品され04月18日 11時 43分に終了予定です。即決価格は8,271円に設定されています。現在138件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

DIVOOM ZOOE ズーエ (ピンク) ポータブルスピーカー Bluetoothスピーカー ディブーム



【商品説明】

・SN比 85dB音楽再生時間 約6時間

・充電時間 約2時間充電電圧 5V/2.0A

・出力 6W再生周波数帯域 20-20000Hz

・受信距離 最大10mまで(環境により異なります）40mmフルレンジスピーカー

・通信規格 BluetoothVer5.0対応プロファイル A2DP/AVRCP/HSP/HFP



【サイズ】

高さ : 10.70 cm

横幅 : 10.80 cm

奥行 : 10.90 cm

重量 : 370.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。