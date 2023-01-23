『日本酒 太平山 生もと純米 神月 1800ml 1.8L × 1ケース / 6本 小玉醸造【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 14時 56分に出品され03月18日 14時 56分に終了予定です。即決価格は8,271円に設定されています。現在235件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 送料について、四国は別途200円、九州・北海道は別途500円、沖縄・離島は別途3000円



容量/入数：1800ml×6本

メーカー名：?小玉醸造

Alc度数 ： 15度

精米歩合度 ： 59%

使用米 ： 美山錦100%

都道府県 ： 秋田県

備考 ：