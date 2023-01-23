『YONEX(ヨネックス) SHR810M メンズ ランニングシューズ セーフラン810 メン ジョギング【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 11時 11分に出品され04月10日 11時 11分に終了予定です。即決価格は8,271円に設定されています。現在945件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

セーフラン810 メン



【素材】

アッパー/人工皮革

ミッドソール/合成樹脂

アウトソール/ゴム底



【重量】

片足約295g(26.0cm)



【カラー】

290/ブラック×グレー



【特長】

・膝に優しい。安定・クッション・フィット性を集約した１足。