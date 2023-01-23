『DCTB754 DD TOTE BAG S/ネイビー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 21時 31分に出品され04月14日 21時 31分に終了予定です。即決価格は8,271円に設定されています。現在862件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

DCTB754 DD TOTE BAG S/ネイビー



【商品説明】

・ラウンド中に使いやす小さいサイズのトートバック



【サイズ】

高さ : 15.00 cm

横幅 : 24.00 cm

奥行 : 40.00 cm

重量 : 700.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。