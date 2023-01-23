『Big Nail Arm Rest Cushion for Toenails Fingernails Non Slip Manicure 並行輸入【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 05時 22分に出品され03月26日 05時 22分に終了予定です。即決価格は8,271円に設定されています。現在914件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・Pink

・・Color:Pink

・Appropriate Size: the nail arm rest cushion for toenails fingernails use is about 43.5 x 16 x 6 cm/ 17.13 x 6.3 x 2.36 inches suitable for both toenails and fingernails proper size can provide you a nice using experience

・Nice Workmanship: the feet rest nail table is detachable and these four legs are made of stainless steel with silicone rubber on the end of them which is anti slip and they can also withstand heavier weight more practical and long lasting

・Soft