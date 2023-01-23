『家電リサイクル券「1-B 冷蔵庫・冷凍庫(大)」171L以上 4730円(税込) + 収集運搬費「収集区分A 171L〜299L」 171Lから299Lまでの冷蔵庫/冷凍庫 代金引換不可【2024年最新】 』はヤフオクでから04月19日 18時 11分に出品され04月19日 18時 11分に終了予定です。即決価格は8,271円に設定されています。現在303件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
料金内訳
・リサイクル料金：4730円 (税込)
・収集運搬費：7085円 (税込)
合計：11815円 (税込)
ふるさと納税 ＜オレンジプレミアムチケット3，000円分＞翌月末迄に順次出荷【c1044_or_x1】 美容室 ご利用券 3，000円 チケット サロン ヘアカッ.. 宮崎県高鍋町
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落札価格8271円
303 入札履歴
終了
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