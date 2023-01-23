『A History of Macroeconomics from Keynes to Lucas and Beyond (Paperback)【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 19時 08分に出品され04月04日 19時 08分に終了予定です。即決価格は8,270円に設定されています。現在946件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【お取り寄せ・キャンセル不可の商品】：2週間~4週間でお届け（お急ぎの方はご遠慮ください。） ／ 【本の説明】446ページ 150*226mm 言語： English 国： イギリス 612g ISBN : 9781107584945
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落札価格8270円
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