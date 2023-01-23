『FUJIFILM インスタントカメラ チェキ用フィルム INSTAX MINI WW 2 20枚入り×3パックセット 計60枚【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 14時 54分に出品され03月27日 14時 54分に終了予定です。即決価格は8,270円に設定されています。現在837件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

FUJIFILM インスタントカメラ チェキ用フィルム INSTAX MINI WW 2 20枚入り×3パックセット 計60枚



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.20 cm

横幅 : 12.30 cm

奥行 : 21.40 cm

重量 : 280.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。