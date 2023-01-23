クリスマス 誕生日 ギフト 業務店御用達 ウイスキー ロバートバーンズ シングルモルト：700ml×3本 洋酒 Whisky (74-2)【2025年の人気アイテム】

商品情報

業務用 ギフト 誕生日 プレゼント にも最適！クーポン



「蛍の光」で知られるスコットランドの国民的詩人ロバート バーンズの名を冠したウイスキー。



ロバートバーンズ モルトは、世界で8万人のメンバーを有する「ロバートバーンズ・ワールド・フェデレーション」の協力に基づいてボトリングされたシングルモルトです。



使用原酒はアランで、香りはフレッシュで華やか。口当たりは優しく、フルーティで飲みやすく、バーンズのように誰からも愛されるウイスキーです。



色：真鍮色



香り：洋ナシキャンディー、ミルクシェイク、アップルサイダー、バニラ。



味：フルボディ。リンゴのシャーベット、レモンパイ、バニラクリーム、オーク。



※ご注文前に当店の「お買い物ガイド」を必ずお読みください。