『SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス エアレス リーフ フィット 偏光レンズ モデル AMZ-SALF-0051 BLGM マ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月20日 08時 17分に出品され04月20日 08時 17分に終了予定です。即決価格は8,270円に設定されています。現在600件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス エアレス リーフ フィット 偏光レンズ モデル AMZ-SALF-0051 BLGM マ



【商品説明】

・?T?C?Y H4.9cm W14.0cm

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【サイズ】

高さ : 5.60 cm

横幅 : 7.80 cm

奥行 : 16.60 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。