『RMTIME レザークラフトキット レザークラフト 工具セット レザーツール 革工具セット ボタン 打ち具セット 手縫い道具 カービング 刻【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 19時 22分に出品され04月22日 19時 22分に終了予定です。即決価格は8,270円に設定されています。現在791件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
RMTIME レザークラフトキット レザークラフト 工具セット レザーツール 革工具セット ボタン 打ち具セット 手縫い道具 カービング 刻
【商品説明】
・【カービング 刻印 20本セット】 初心者からプロの方まで使える豊富な種類のセットです。お財布、スマホケースなどの革製品に簡単に刻印出来ます。自分で作ったレザー用品をより一層オリジナリティを出すこともできます。形状も20種類あるのでお好きな形状の刻印が可能です。
・【レザークラフト キット 内容】人気のカービング20本 、ステッチンググルーバー、 穴あけポンチ、蝋引き糸4種、カシメセット、革 縫い針など 厳選したレザークラフトセット商品になります 。レザークラフトの各作業工程ごとに必要な工具が揃っておりますので届いたその日から作業可能です。
・【レザー作品DIY】 レザークラフト工具を使用し、自分
【サイズ】
高さ : 5.80 cm
横幅 : 22.80 cm
奥行 : 25.80 cm
重量 : 1.86 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
フジックス FUJIX シャッペスパン普通地家庭用ミシン糸 【大巻】 #60 700m col.81 FK55-81 1箱（15個入）（直送品）
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フジックス FUJIX シャッペスパン普通地家庭用ミシン糸 【大巻】 #60 700m col.42 FK55-42 1箱（15個入）（直送品）
¥ 8532
フジックス FUJIX シャッペスパン普通地家庭用ミシン糸 【大巻】 #60 700m col.163 FK55-163 1箱（15個入）（直送品）
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落札価格8270円
791 入札履歴
終了
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