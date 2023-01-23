RMTIME レザークラフトキット レザークラフト 工具セット レザーツール 革工具セット ボタン 打ち具セット 手縫い道具 カービング 刻【新年の贈り物】

商品情報

【商品名】

RMTIME レザークラフトキット レザークラフト 工具セット レザーツール 革工具セット ボタン 打ち具セット 手縫い道具 カービング 刻



【商品説明】

・【カービング 刻印 20本セット】 初心者からプロの方まで使える豊富な種類のセットです。お財布、スマホケースなどの革製品に簡単に刻印出来ます。自分で作ったレザー用品をより一層オリジナリティを出すこともできます。形状も20種類あるのでお好きな形状の刻印が可能です。

・【レザークラフト キット 内容】人気のカービング20本 、ステッチンググルーバー、 穴あけポンチ、蝋引き糸4種、カシメセット、革 縫い針など 厳選したレザークラフトセット商品になります 。レザークラフトの各作業工程ごとに必要な工具が揃っておりますので届いたその日から作業可能です。

・【レザー作品DIY】 レザークラフト工具を使用し、自分



【サイズ】

高さ : 5.80 cm

横幅 : 22.80 cm

奥行 : 25.80 cm

重量 : 1.86 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。