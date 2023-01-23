『アイムス (IAMS) キャットフード 体重管理用 チキン 成猫用 5kg×2 (ケース販売)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 18時 39分に出品され03月04日 18時 39分に終了予定です。即決価格は8,270円に設定されています。現在966件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アイムス (IAMS) キャットフード 体重管理用 チキン 成猫用 5kg×2 (ケース販売)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 20.20 cm

横幅 : 32.80 cm

奥行 : 52.80 cm

重量 : 10.84 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。