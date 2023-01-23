『アイムス (IAMS) キャットフード 体重管理用 チキン 成猫用 5kg×2 (ケース販売)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 18時 39分に出品され03月04日 18時 39分に終了予定です。即決価格は8,270円に設定されています。現在966件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アイムス (IAMS) キャットフード 体重管理用 チキン 成猫用 5kg×2 (ケース販売)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 20.20 cm
横幅 : 32.80 cm
奥行 : 52.80 cm
重量 : 10.84 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8270円
966 入札履歴
終了
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