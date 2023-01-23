『コムサメン 小銭入れ Rami ラミ 6745 COMME CA MEN コインケース マルチケース キーリング付き 羊革 メンズ 80ブル【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 15時 39分に出品され03月17日 15時 39分に終了予定です。即決価格は8,270円に設定されています。現在947件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 その他メンズ財布

【商品名】

コムサメン 小銭入れ Rami ラミ 6745 COMME CA MEN コインケース マルチケース キーリング付き 羊革 メンズ 80ブル



【商品説明】

・カラー：【10】ブラック 【52】キャメル 【56】ダークブラウン 【76】グリーン 【80】ブルー 【86】ネイビー

・サイズ：約W10.5×H8×D1.5cm 重量：約55g

・メイン素材: レザー

・仕様：ラウンドファスナー式開閉 内側：キーリング収納ポケット×1 小銭入れ×2 フリーポケット×2 背面：セル窓ポケット×1

・備考：天然皮革を使用しており、水濡れにご注意ください。また多少の色落ち、色やけがある場合がございます。汚れはこまめに落とし、皮革専用クリーナー、クリームでお手入れください。汚れて高温多湿の状態で保管しますとカビの原因になります。

・留め具の種類: ファスナー



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ コムサメン

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