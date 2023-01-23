簡易 トイレ 折りたたみ 災害 セット 非常用 野外用 消臭 コンパクト 軽量 携帯 断水 水なし 防災 グッズ アウトドア キャンプ 処理【2025年度カレンダ】

商品情報

テント部品、アクセサリー

【商品名】

簡易 トイレ 折りたたみ 災害 セット 非常用 野外用 消臭 コンパクト 軽量 携帯 断水 水なし 防災 グッズ アウトドア キャンプ 処理 車 介護 ポータブル 凝固剤付き 袋付き

【商品説明】

・【いざという時簡単に持ち運べる・使えるトイレ】災害が起きて避難所で起こる問題の一つに「トイレ」があります。現場にトイレがない場合は設置には約3日間。トイレがあったとし

【サイズ】

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