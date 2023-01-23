『簡易 トイレ 折りたたみ 災害 セット 非常用 野外用 消臭 コンパクト 軽量 携帯 断水 水なし 防災 グッズ アウトドア キャンプ 処理【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 07時 08分に出品され03月18日 07時 08分に終了予定です。即決価格は8,270円に設定されています。現在535件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
テント部品、アクセサリー
【商品名】
簡易 トイレ 折りたたみ 災害 セット 非常用 野外用 消臭 コンパクト 軽量 携帯 断水 水なし 防災 グッズ アウトドア キャンプ 処理 車 介護 ポータブル 凝固剤付き 袋付き
【商品説明】
・【いざという時簡単に持ち運べる・使えるトイレ】災害が起きて避難所で起こる問題の一つに「トイレ」があります。現場にトイレがない場合は設置には約3日間。トイレがあったとし
【サイズ】
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横幅 :
奥行 :
重量 :
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【ご注意】
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落札価格8270円
535 入札履歴
終了
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