『ジャンニ キアリーニ 三つ折り財布 PF 5080 GRN GrainWallets グレインウォレット レディース NINFEA 並行輸入【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月05日 22時 15分に出品され05月05日 22時 15分に終了予定です。即決価格は8,270円に設定されています。現在994件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ジャンニ キアリーニ 三つ折り財布 PF 5080 GRN GrainWallets グレインウォレット レディース NINFEA 並行輸入



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.70 cm

横幅 : 14.80 cm

奥行 : 19.60 cm

重量 : 280.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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