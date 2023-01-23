『ムラ 長財布 イタリアンレザー シュリンクレザー レディース 本革 スキミング防止 財布 (グリーン)【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 05時 13分に出品され04月15日 05時 13分に終了予定です。即決価格は8,270円に設定されています。現在530件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ムラ 長財布 イタリアンレザー シュリンクレザー レディース 本革 スキミング防止 財布 (グリーン)



【商品説明】

・【サイズ】長×幅×厚み(マチ)：約10.2cm×20.3cm×2.5cm/【重量】：約193g

・【付属品】保管箱

・【収納】カードポケット×12/フリーポケット×2/お札入れ×2/小銭入れ×1

・【素材】外装：イタリアンレザー(牛革)/内装：ゴートレザー(ヤギ革)

・メイン素材: レザー

・留め具の種類: ファスナー

・表地: レザー



【サイズ】

高さ : 4.79 cm

横幅 : 13.00 cm

奥行 : 23.60 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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