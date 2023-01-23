『フォーマルバッグ 4点セット ソフトリボン HK-1802 ハンドバッグ・袱紗・サブバッグ・巾着セット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 16時 58分に出品され04月04日 16時 58分に終了予定です。即決価格は8,270円に設定されています。現在66件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

フォーマルバッグ 4点セット ソフトリボン HK-1802 ハンドバッグ・袱紗・サブバッグ・巾着セット



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 14.00 cm

横幅 : 21.40 cm

奥行 : 30.20 cm

重量 : 480.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

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HK-1802

ハンドバッグ・袱紗・サブバッグ・巾着セット