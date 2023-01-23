『コクヨ CPUスタンド 大 EAS-CS480NC【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 06時 37分に出品され04月05日 06時 37分に終了予定です。即決価格は8,269円に設定されています。現在842件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

コクヨ CPUスタンド 大 EAS-CS480NC



【商品説明】

・【寸法】295×480×203mm

・【材質】 本体/スチール、キャスター樹脂部/PA6(ナイロン)

・【総耐加重】 294N(約30kgf)

・【色】 シルバー

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：



【サイズ】

高さ : 9.00 cm

横幅 : 32.00 cm

奥行 : 54.00 cm

重量 : 5.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。