『Solo Pot 900 ソロポット900 solostove社のステンレス製ソロクッカー ソロストーブと相性抜群 バックパック キャンプ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 02時 59分に出品され03月29日 02時 59分に終了予定です。即決価格は8,269円に設定されています。現在195件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Solo Pot 900 ソロポット900 solostove社のステンレス製ソロクッカー ソロストーブと相性抜群 バックパック キャンプ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 14.20 cm

横幅 : 15.29 cm

奥行 : 15.39 cm

重量 : 410.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。