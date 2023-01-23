『ワンワンとうーたんの電車ごっこ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 23時 28分に出品され03月11日 23時 28分に終了予定です。即決価格は8,269円に設定されています。現在105件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ワンワンとうーたんの電車ごっこ



【ブランド】

ローヤル



【商品説明】

・中国製

・単三乾電池4本使用(別売)

・安全基準：STマーク

・対象年齢 :18月以上

・本体サイズ：37.0*17.0*32.0（ｃｍ）

・電池種別 :電池は別売りのため別途ご購入ください。



【サイズ】

高さ : 17.30 cm

横幅 : 32.60 cm

奥行 : 37.80 cm

重量 : 1.41 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。