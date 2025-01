ソニー フィンガーグリップ AKA-FGP1 C SYH【年末の贈り物】

商品情報

【商品名】

ソニー フィンガーグリップ AKA-FGP1 C SYH



【商品説明】

・Make sure this fits by entering your model number.

・RM-LVR3(FDR-X3000R、HDR-AS300R、HDR-AS50Rに付属のリモコン)が装着可

・さまざまなアングルから片手撮影が可能に

・レンズキャップ同梱で、カバンに入れてもアクションカムのレンズを傷つける心配なし



【サイズ】

高さ : 4.30 cm

横幅 : 13.00 cm

奥行 : 14.50 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。