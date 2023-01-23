『Pt900 プラチナ オープンハート ピアス スタッドピアス 両耳用ペア 10月誕生石ピンクトルマリン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 07時 58分に出品され03月15日 07時 58分に終了予定です。即決価格は8,268円に設定されています。現在957件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Pt900 プラチナ オープンハート ピアス スタッドピアス 両耳用ペア 10月誕生石ピンクトルマリン



【商品説明】

・パワーストーン 定番アクセ

・定番ピアス 誕生石 ナチュラル



【サイズ】

高さ : 1.60 cm

横幅 : 7.20 cm

奥行 : 8.00 cm

重量 : 10.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ Pt900

プラチナ

オープンハート

ピアス

スタッドピアス

両耳用ペア

10月誕生石ピンクトルマリン