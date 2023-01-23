『Pt900 プラチナ オープンハート ピアス スタッドピアス 両耳用ペア 10月誕生石ピンクトルマリン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 07時 58分に出品され03月15日 07時 58分に終了予定です。即決価格は8,268円に設定されています。現在957件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Pt900 プラチナ オープンハート ピアス スタッドピアス 両耳用ペア 10月誕生石ピンクトルマリン
【商品説明】
・パワーストーン 定番アクセ
・定番ピアス 誕生石 ナチュラル
【サイズ】
高さ : 1.60 cm
横幅 : 7.20 cm
奥行 : 8.00 cm
重量 : 10.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8268円
957 入札履歴
終了
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