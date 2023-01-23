『CANARE XLRケーブル マイクケーブル ノイトリックコネクター 黒色 20ｍ EC20-B/黒【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 10時 44分に出品され03月15日 10時 44分に終了予定です。即決価格は8,268円に設定されています。現在945件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

CANARE XLRケーブル マイクケーブル ノイトリックコネクター 黒色 20ｍ EC20-B/黒



【商品説明】

・コネクター：NC3（メス） - NC3（オス）、NEUTRIKコネクター採用 ブラックシェル。

・シースカラー: 黒

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・長さはコネクタ長を含みます。

・長さ：20ｍ



【サイズ】

高さ : 5.60 cm

横幅 : 28.90 cm

奥行 : 31.50 cm

重量 : 1.03 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。