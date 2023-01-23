『SWANS (スワンズ) 日本製 スノーゴーグル GUEST-MPDH GLW シャドーミラー×偏光ピンク スキー スノーボード Free【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月14日 13時 42分に出品され05月14日 13時 42分に終了予定です。即決価格は8,268円に設定されています。現在95件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

SWANS (スワンズ) 日本製 スノーゴーグル GUEST-MPDH GLW シャドーミラー×偏光ピンク スキー スノーボード Free



【商品説明】

・UVカット率：99.99%

・フレームカラー：マットブラック

・レンズカラー：シャドーミラー×偏光ピンク

・可視光線透過率:42％

・日本製

・眼鏡対応



【サイズ】

高さ : 10.90 cm

横幅 : 11.00 cm

奥行 : 20.30 cm

重量 : 240.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。