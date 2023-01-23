『ウェア モア(Wear Moi) バレエ ハイネック レオタード レディース SATIS フロントジッパー スリーブレス プリント生地 スト【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月07日 11時 58分に出品され03月07日 11時 58分に終了予定です。即決価格は8,268円に設定されています。現在817件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ウェア モア(Wear Moi) バレエ ハイネック レオタード レディース SATIS フロントジッパー スリーブレス プリント生地 スト



【商品説明】

・サイズ：Lサイズ ※ 詳細はサイズ表でご確認ください

・ファッションレオタード

・フランスの元プロダンサーのデザイン

・大人用サイズ

・素材：マイクロファイバー、スパンデックス



【サイズ】

高さ : 4.50 cm

横幅 : 17.30 cm

奥行 : 21.50 cm

重量 : 130.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。