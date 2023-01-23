『molten(モルテン) レフェリーグッズ 線審フラッグ 赤 QV0020-R【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月08日 03時 41分に出品され03月08日 03時 41分に終了予定です。即決価格は8,268円に設定されています。現在424件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

molten(モルテン) レフェリーグッズ 線審フラッグ 赤 QV0020-R



【商品説明】

・サイズ: ポール長さ(約)56cm 旗(約)縦横40cm

・デザインカラー: R(赤色)

・仕様: 4本セット・収納袋付き・旗の着脱可能

・原産国: 台湾 (改良に伴い、製品生産地を予告なく変更する事がございます)

・素材: ポール部(アルミ) 旗(ナイロン) グリップ部(ラバー)



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 14.80 cm

奥行 : 62.00 cm

重量 : 550.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。