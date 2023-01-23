『molten(モルテン) レフェリーグッズ 線審フラッグ 赤 QV0020-R【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月08日 03時 41分に出品され03月08日 03時 41分に終了予定です。即決価格は8,268円に設定されています。現在424件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
molten(モルテン) レフェリーグッズ 線審フラッグ 赤 QV0020-R
【商品説明】
・サイズ: ポール長さ(約)56cm 旗(約)縦横40cm
・デザインカラー: R(赤色)
・仕様: 4本セット・収納袋付き・旗の着脱可能
・原産国: 台湾 (改良に伴い、製品生産地を予告なく変更する事がございます)
・素材: ポール部(アルミ) 旗(ナイロン) グリップ部(ラバー)
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 14.80 cm
奥行 : 62.00 cm
重量 : 550.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8268円
424 入札履歴
終了
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