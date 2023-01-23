『AZROF(アズロフ) スタンド式 クラブケース 15AZ-SSC01 38 UNRD ユニオンレッド【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 11時 13分に出品され04月24日 11時 13分に終了予定です。即決価格は8,268円に設定されています。現在566件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
AZROF(アズロフ) スタンド式 クラブケース 15AZ-SSC01 38 UNRD ユニオンレッド
【商品説明】
・クラブ4~5本収納可能
・ショルダーストラップ付属
・全長:約80cm
・素材:合成皮革
・重量:約1.0kg
【サイズ】
高さ : 12.00 cm
横幅 : 24.00 cm
奥行 : 79.00 cm
重量 : 1.30 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8268円
566 入札履歴
終了
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