『アデリア 津軽びいどろ 花器 海星 最大13(口径8.3)×高さ21.5cm 彩の風 日本製 F-71856【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 12時 16分に出品され04月05日 12時 16分に終了予定です。即決価格は8,268円に設定されています。現在21件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アデリア 津軽びいどろ 花器 海星 最大13(口径8.3)×高さ21.5cm 彩の風 日本製 F-71856
【商品説明】
・【素材】ソーダガラス
【サイズ】
高さ : 14.80 cm
横幅 : 15.00 cm
奥行 : 24.00 cm
重量 : 680.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8268円
21 入札履歴
終了
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