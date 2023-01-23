『アデリア 津軽びいどろ 花器 海星 最大13(口径8.3)×高さ21.5cm 彩の風 日本製 F-71856【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 12時 16分に出品され04月05日 12時 16分に終了予定です。即決価格は8,268円に設定されています。現在21件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アデリア 津軽びいどろ 花器 海星 最大13(口径8.3)×高さ21.5cm 彩の風 日本製 F-71856



【商品説明】

・【素材】ソーダガラス



【サイズ】

高さ : 14.80 cm

横幅 : 15.00 cm

奥行 : 24.00 cm

重量 : 680.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。