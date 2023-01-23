『エルエルビーン メンズ リンクルフリー（形態安定）・クラシック・オックスフォード・クロス・シャツ、トラディショナル・フィット 無地 米国フィ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月03日 15時 34分に出品され04月03日 15時 34分に終了予定です。即決価格は8,268円に設定されています。現在885件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エルエルビーン メンズ リンクルフリー（形態安定）・クラシック・オックスフォード・クロス・シャツ、トラディショナル・フィット 無地 米国フィ
【商品説明】
・【サイズの選び方】こちらの商品は「米国フィット」です。米国フィットは、L.L.Bean米国本社とまったく同じサイズ規格の商品です。日本で販売されている国内メーカーの一般的なサイズに比べ、1サイズほど大きめに作られています。
・【サイズ＆フィット】 全体にゆったりめのトラディショナル・フィット。
・【商品特徴】やや厚手の5.5オンスの素材は、ノーアイロンでもしわになりにくく、美しい光沢が楽しめます。耐久性に優れた、丁寧な仕立てで、いつもお客様にご好評をいただいている当社のクラシックです。ピマ69%/アップランド・コットン31%を使用した高品質の素材は、ワンランク上の素材です。
・【素材＆ケア方法】
【サイズ】
高さ : 6.90 cm
横幅 : 21.20 cm
奥行 : 33.79 cm
重量 : 370.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8268円
885 入札履歴
終了
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