エルエルビーン メンズ リンクルフリー（形態安定）・クラシック・オックスフォード・クロス・シャツ、トラディショナル・フィット 無地 米国フィ【2024年最新】

商品情報

【商品名】

エルエルビーン メンズ リンクルフリー（形態安定）・クラシック・オックスフォード・クロス・シャツ、トラディショナル・フィット 無地 米国フィ



【商品説明】

・【サイズの選び方】こちらの商品は「米国フィット」です。米国フィットは、L.L.Bean米国本社とまったく同じサイズ規格の商品です。日本で販売されている国内メーカーの一般的なサイズに比べ、1サイズほど大きめに作られています。

・【サイズ＆フィット】 全体にゆったりめのトラディショナル・フィット。

・【商品特徴】やや厚手の5.5オンスの素材は、ノーアイロンでもしわになりにくく、美しい光沢が楽しめます。耐久性に優れた、丁寧な仕立てで、いつもお客様にご好評をいただいている当社のクラシックです。ピマ69%/アップランド・コットン31%を使用した高品質の素材は、ワンランク上の素材です。

・【素材＆ケア方法】



【サイズ】

高さ : 6.90 cm

横幅 : 21.20 cm

奥行 : 33.79 cm

重量 : 370.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。