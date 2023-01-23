『Dynasty (ダイナスティー) ダーツ バレル 菊一文字 KIKUICHIMONJI 01-70-002【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 08時 22分に出品され04月11日 08時 22分に終了予定です。即決価格は8,268円に設定されています。現在179件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Dynasty (ダイナスティー) ダーツ バレル 菊一文字 KIKUICHIMONJI 01-70-002
【商品説明】
・【セット内容】 Shaft: L-SHAFT Slim Lock、Tip: LIP POINT、Flight: Katana ロゴ入り Dee.flight
・全長: 48.0mm
・最大径: 6.2mm
・素材: タングステン 90%
・重量: 18.0g バレル単体
【サイズ】
高さ : 2.00 cm
横幅 : 8.20 cm
奥行 : 18.00 cm
重量 : 90.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8268円
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終了
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