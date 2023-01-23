『ダウン95% 寝袋 シュラフ【ダウン量1000g】アウトドア レジャー キャンプ 軽量400-1800g 低使用温度-20度 スリーピングバッグ 車中泊 登山 冬用 防寒【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 00時 22分に出品され03月13日 00時 22分に終了予定です。即決価格は8,268円に設定されています。現在347件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【用途】キャンプ、BBQ、車、登山、アウトドア、天体観測、ツーリング、花見、災害時など
?中綿には高級ダックダウン95%を充填！
?様々なシーン（キャンプ、アウトドア）で快適にご利用になれます。
?クローゼットや車内に常備しやすいコンパクト寝袋です！
【素材】
ダウン95%、ナイロン
【サイズ】
広げる：（約）*80cm
【収納サイズ】
収納後：（約）:400g/29cm*16cm、600g/31cm*18cm、800g/34cm*19cm、1000g/36cm*20cm、1200g/39cm*22cm、1500g/43cm*23cm
圧縮後：（約）:400g/20cm*16cm、600g/22cm*18cm、800g/25cm*19cm、1000g/26cm*20cm、1200g/28cm*22cm、1500g/30cm*23cm
【重量】400g/600g/800g/1000g/1200g/1500g
【快適使用温度】（約）400g/5?20、600g/0?15、800g/-5?10、1000g/-10?-5、1200g/-15?0、1500g/-20?-5
※快適使用温度には個人差があります。
【低使用温度】（約）400g/0、600g/-5、800g/-10、1000g/-15、1200g/-20、1500g/-25
コールマン(Coleman) エアーベッド エクストラデュラブルエアーベッド ダブル 2000031957
¥ 8267
Snugpak(スナグパック) 寝袋 蚊帳付き ジャングルバッグ スクエア ライトジップ オリーブ 夏仕様 丸洗い可能 快適使用温度7度 S
¥ 8267
コールマン(Coleman) 寝袋 フリースEZキャリー C0 使用可能温度0度 封筒型 オリーブリーフ 2000033802
¥ 8267
コット キャンプ 2way アウトドアベッド 幅70cm 折りたたみ 折りたたみ式コット キャンピングベッド 携帯便利 ハイ/ロー切替可能
¥ 8267
QEZER ダウン寝袋 マミー型 夏用 シュラフ 超軽量 600FP羽毛寝袋 400T撥水加工 極小 コンパクト 2人用に連結可能 キャンプ
¥ 8266
OLYMPUS ダハプリズム双眼鏡 10x21 RCII ダークシルバー 小型軽量モデル
¥ 8266
Hiker Man ウッドフレームコット キャンプコット 天然の木 ブナ材
¥ 8265
折り畳みベッド キャンピングベッド シングル レジャーベッド アウトドア コンパクト フォールディングベッド 簡易ベッド 軽量 昼寝ベッド
¥ 8261
ロゴス はらぺこあおむし 添い寝シュラフ・2 本体140×190cm #86009118 LOGOS
¥ 8260
MOMO寝袋 ダウン シュラフ 封筒型 コンパクト 冬用 冬 羽毛 軽量 最低使用温度 -25℃ (コヨーテ)
¥ 8260
KWIKomfi キャンプテーブル アウトドアテーブル アルミ ロールテーブル キャンプ用品 テーブル 折りたたみ コンパクト 軽量 収納袋
¥ 8260
ZAIDEA 寝袋 シュラフ 幅90cm 人工 ダウン 封筒型 オールシーズン ワイド 210T キャンプ 大きい 冬 春 秋 ファミリー
¥ 8260
Snugpak(スナグパック) 寝袋 スリーパーエクストリーム スクエア ライトジップ ダークグリーン 快適使用温度-7度 (日本正規品)
¥ 8260
コールマン(Coleman) 寝袋 コルネットストレッチ2 L-5 使用可能温度-5度 マミー型 ネイビー 2000031103
¥ 8260
モンベル mont-bell ファミリーバッグ #3 1121189
¥ 8260
極厚電動エアーベッド ワイドダブル 代引不可
¥ 8260
Draps de sac Sea to Summit ThermoliteR REACTOR EXTREME
¥ 8259
Naturehike 公式 高R値 エアーマット R5.8/ 3.5 アウトドア -20°C使用可能 厚手7cm 超軽量 コンパクト キャン
¥ 8259
落札価格8268円
347 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！