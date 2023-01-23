『ダウン95% 寝袋 シュラフ【ダウン量1000g】アウトドア レジャー キャンプ 軽量400-1800g 低使用温度-20度 スリーピングバッグ 車中泊 登山 冬用 防寒【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 00時 22分に出品され03月13日 00時 22分に終了予定です。即決価格は8,268円に設定されています。現在347件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【用途】キャンプ、BBQ、車、登山、アウトドア、天体観測、ツーリング、花見、災害時など

?中綿には高級ダックダウン95%を充填！

?様々なシーン（キャンプ、アウトドア）で快適にご利用になれます。

?クローゼットや車内に常備しやすいコンパクト寝袋です！



【素材】

ダウン95%、ナイロン



【サイズ】

広げる：（約）*80cm



【収納サイズ】

収納後：（約）:400g/29cm*16cm、600g/31cm*18cm、800g/34cm*19cm、1000g/36cm*20cm、1200g/39cm*22cm、1500g/43cm*23cm

圧縮後：（約）:400g/20cm*16cm、600g/22cm*18cm、800g/25cm*19cm、1000g/26cm*20cm、1200g/28cm*22cm、1500g/30cm*23cm



【重量】400g/600g/800g/1000g/1200g/1500g



【快適使用温度】（約）400g/5?20、600g/0?15、800g/-5?10、1000g/-10?-5、1200g/-15?0、1500g/-20?-5

※快適使用温度には個人差があります。



【低使用温度】（約）400g/0、600g/-5、800g/-10、1000g/-15、1200g/-20、1500g/-25