『ターゲット レベル リボーン ファット ビューティー カイファン・リョンモデル バレル【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 06時 01分に出品され03月08日 06時 01分に終了予定です。即決価格は8,268円に設定されています。現在988件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ターゲット レベル リボーン ファット ビューティー カイファン・リョンモデル バレル



【商品説明】

・バレル重量: 18.0g

・全長: 48.0mm

・刻み: リングカット 縦カット シャークカット

・形状: ストレート

・最大径: 6.4mm

・材質: タングステン90%

・規格: 2BA



【サイズ】

高さ : 1.80 cm

横幅 : 10.10 cm

奥行 : 13.60 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。