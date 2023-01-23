『arena(アリーナ) 水泳 練習着 スウェットパーカー 男女兼用 ARN-5300 GRY(グレイ) SSサイズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 09時 07分に出品され03月10日 09時 07分に終了予定です。即決価格は8,268円に設定されています。現在67件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

arena(アリーナ) 水泳 練習着 スウェットパーカー 男女兼用 ARN-5300 GRY(グレイ) SSサイズ



【商品説明】

・L(L)サイズ:身長/173-177 チェスト/94-98 ウエスト/80-84(cm)

・M(M)サイズ:身長/168-172 チェスト/90-94 ウエスト/76-80(cm)

・O(XL)サイズ:身長/178-182 チェスト/098-102 ウエスト/84-88(cm)

・S(S)サイズ:身長/163-167 チェスト/86-90 ウエスト/72-76(cm)

・SS(XS)サイズ:身長/158-162 チェスト/82-86 ウエスト/68-72(cm)

・XO(XXL)サイズ:身長/183-187 チェスト/102-106 ウエスト/88-92(cm)

・カラー:グレイ



【サイズ】

高さ : 7.20 cm

横幅 : 22.70 cm

奥行 : 33.50 cm

重量 : 420.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

トップス タグ arena(アリーナ)

水泳

練習着

スウェットパーカー

男女兼用

ARN-5300

GRY(グレイ)

SSサイズ