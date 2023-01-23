『A4ファイル対応 ソフト アタッシュケース ２ルーム 軽量・撥水 42cm【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 05時 57分に出品され03月06日 05時 57分に終了予定です。即決価格は8,268円に設定されています。現在448件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

A4ファイル対応 ソフト アタッシュケース ２ルーム 軽量・撥水 42cm



【商品説明】

・JAN CODE:4538695011330

・サイズ:Ｗ４２ＸＨ３０ＸＤ９ｃｍ

・ストラップの種類: ショルダー

・メイン素材: ポリエステル

・素材:ポリエステル（600D)

・表地: ポリエステル

・重量：1250ｇ（ショルダーベルト含む）



【サイズ】

高さ : 9.40 cm

横幅 : 39.80 cm

奥行 : 46.80 cm

重量 : 1.22 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ A4ファイル対応

ソフト

アタッシュケース

２ルーム

軽量・撥水

42cm