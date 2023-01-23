『サンアルシデ カゴバッグ ALI BAG SMALL レディース MANDARINE【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 02時 50分に出品され03月19日 02時 50分に終了予定です。即決価格は8,268円に設定されています。現在836件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
サンアルシデ カゴバッグ ALI BAG SMALL レディース MANDARINE
【商品説明】
・タテ25cmxヨコ46cm
・ポケットなし
・持ち手の全長:30cm
・留め具の種類: リボン・ひも
・留め具の種類: 該当なし
・表地: 植物繊維（ラフィア）
・重量:350g
【サイズ】
高さ : 11.40 cm
横幅 : 36.80 cm
奥行 : 39.00 cm
重量 : 420.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【食品等の賞味期限について】
※当店の食品/飲料/ペットフード画像は、サンプルの為、実際には賞味期限内の商品を発送しておりますのでご安心ください。
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落札価格8268円
836 入札履歴
終了
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