髪飾り 成人式 花 振袖 つまみ細工 袴 2点セット 赤 ヘアアクセ 髪型 ヘアスタイル ヘアアレンジ ドライフラワー No.9-4182【コストコ お買い得】

商品情報

かんざし、髪飾り

【商品名】

髪飾り 成人式 花 振袖 つまみ細工 袴 2点セット 赤 ヘアアクセ 髪型 ヘアスタイル ヘアアレンジ ドライフラワー No.9-4182



【商品説明】

・【カラー】落ち着いた赤紫色 濃ピンク 上品な白色）

・【サイズ】≪大きい花≫縦 約10cm×横 約20cm×高さ 約6cm ≪小さい花≫縦 約7cm×横 約6cm×高さ 約3cm ※飾り部分のみ計測しています。Uピン・コームは含まれません。

・【合せる着物】振袖 訪問着 付下げ 色無地 袴

・【着用シーン】成人式 卒業式 結婚式 謝恩会 入学式 卒園式 入園式 七五三 お宮参り お茶会 パーティー 祭り

・【詳細】日本製 ハンドメイド

・メイン素材: ポリエステル

・素材構成: 造花， 金属， Uピン， コーム



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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