『デサント DAYS ボンディングスウェット ロングパンツ ストレッチ メンズ DMMPJG25 ネイビー杢 日本 M (日本サイズM相当)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 08時 50分に出品され03月07日 08時 50分に終了予定です。即決価格は8,268円に設定されています。現在289件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
デサント DAYS ボンディングスウェット ロングパンツ ストレッチ メンズ DMMPJG25 ネイビー杢 日本 M (日本サイズM相当)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 26.19 cm
奥行 : 31.60 cm
重量 : 340.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8268円
289 入札履歴
終了
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