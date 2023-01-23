『ウィッグ レディース 人毛 ボブ ショート 髪型 自然 ヘアウィッグ 医療用 脱毛症 白髪隠す フルウィッグ サイズ調整 編み込み 可愛い 小顔効果 女性 かつら【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 19時 28分に出品され03月16日 19時 28分に終了予定です。即決価格は8,267円に設定されています。現在914件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ウィッグ専用ネット付き
状 態新品未使用
素 材:高品質人毛
カラー:ブラック ブラウン
タイプ:TX FF
サイズ：フリーサイズ
適用対象：女性 レーディス 20代 30代 40代 50代 60代 中学生 高校生 大学生 俳優
着用シーン：平日だけなく、旅行写真、花火、文化祭、忘年会、パーティー、お祭り、結婚式、二次会、舞台、コスプレ、ハロウィン、飲み会などの余興でも適用。
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落札価格8267円
914 入札履歴
終了
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