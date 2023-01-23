ウィッグ レディース 人毛 ボブ ショート 髪型 自然 ヘアウィッグ 医療用 脱毛症 白髪隠す フルウィッグ サイズ調整 編み込み 可愛い 小顔効果 女性 かつら【新年の贈り物】

商品情報

ウィッグ専用ネット付き



状 態新品未使用

素 材:高品質人毛

カラー:ブラック ブラウン

タイプ:TX FF

サイズ：フリーサイズ



適用対象：女性 レーディス 20代 30代 40代 50代 60代 中学生 高校生 大学生 俳優



着用シーン：平日だけなく、旅行写真、花火、文化祭、忘年会、パーティー、お祭り、結婚式、二次会、舞台、コスプレ、ハロウィン、飲み会などの余興でも適用。



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