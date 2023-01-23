『ピアス タンザナイト K18 イエローゴールド 12月 誕生石 ジプシー フック ピアス シンプル【お歳暮】』はヤフオクでから04月18日 15時 41分に出品され04月18日 15時 41分に終了予定です。即決価格は8,267円に設定されています。現在566件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】 ピアス タンザナイト K18 イエローゴールド 12月 誕生石 ジプシー フック ピアス シンプル 【ジャンル・特徴】 12月誕生石 イエローゴールドを使用した高品質なピアス
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落札価格8267円
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