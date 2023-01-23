『メビウスモデル 1/25 1969 フォード F-100 カスタムキャブ ショートベッド プラモデル【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 01時 37分に出品され03月22日 01時 37分に終了予定です。即決価格は8,267円に設定されています。現在866件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
メビウスモデル 1/25 1969 フォード F-100 カスタムキャブ ショートベッド プラモデル
【商品説明】
・組み立て、塗装が必要な製品。別途、工具、塗料等が必要。
【サイズ】
高さ : 9.70 cm
横幅 : 16.80 cm
奥行 : 23.50 cm
重量 : 400.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8267円
866 入札履歴
終了
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